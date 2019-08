Noi Tra Voi: una seconda sera di festa dalle tante presenze a Montalto

loading...

NewTuscia – TARQUINIA –

La piazza che unisce, ieri sera ha accolto tantissime persone che, dopo la cena presso lo stand gastronomico, hanno potuto godere di un esilarante concerto spettacolo del “Trio D’autore”, una band ormai simbolo della Festa de L’Unità locale, che ci accompagna da ben quattro anni e diverte gli spettatori, così tanto da aver richiesto anche il bis. La piazza che unisce, ieri sera ha accolto tantissime persone che, dopo la cena presso lo stand gastronomico, hanno potuto godere di un esilarante concerto spettacolo del “Trio D’autore”, una band ormai simbolo della Festa de L’Unità locale, che ci accompagna da ben quattro anni e diverte gli spettatori, così tanto da aver richiesto anche il bis.

“Lo scopo di questa Festa è di incontrarci tutti in Piazza, per condividere allegria, scambiare pensieri seduti a cena tra i tavoli dello stand, tutti tra tutti, senza barriere, dove ognuno vale uno, come all’interno del mio gruppo, e questa Piazza sembra confermare che abbiamo tutti bisogno di questo, un confronto semplice, faccia a faccia, occhi negli occhi!” Così afferma Quinto Mazzoni, che da sempre è a contatto diretto con le persone, per comprenderne pensieri, esigenze e quanto altro le stesse esternino.

Questa sera, oltre ad un’ottima cena, da poter gustare già dalle 19:30, alle ore 21:30 “I Brennero 66” in concerto, cover band ufficiale dei Pooh,

Piazzale del Palombaro, Montalto Marina.

Non mancate: vi aspettiamo!

Grazie di cuore a tutti, anche stasera: CI VEDIAMO ALLA FESTA!

Il Circolo PD di Montalto di Castro e Pescia Romana

Quinto Mazzoni Segretario