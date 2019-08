Monterosi Fc: arriva Simoncelli. Saluta Gabbianelli

loading...

NewTuscia – MONTEROSI – Il Monterosi Fc comunica la separazione consensuale con Gianmarco Gabbianelli. Di comune accordo si dividono le strade tra la società biancorossa ed il trequartista classe 1994 autore di 12 reti nella passata stagione.

Il giocatore quindi non farà parte dei convocati di mister D’Antoni per il match di Coppa Italia in programma domani pomeriggio alle ore 17.00 al Martoni contro la Flaminia Civita Castellana.

Contemporaneamente il Monterosi Fc annuncia l’arrivo del calciatore Daniele Simoncelli. L’esterno offensivo classe 1989 ha firmato nella mattinata di oggi per il club del presidente Luciano Capponi. Quattro stagioni in C con la maglia del Barletta prima di approdare a Savona e Pordenone. Gli ultimi due anni hanno visto Simoncelli protagonista con la maglia del Rimini col quale ha vinto anche un campionato.

Compagno di squadra di Alessio Petti, il nuovo acquisto del Monterosi è pronto per questa nuova avventura: “Come è successo quando decisi di andare a Rimini sono sceso dalla serie C per ritornarci – dichiara Simoncelli – Ho grande voglia di mettermi ancora in discussione e soprattutto tanta voglia di vincere. Sono felice di ritrovare il mio amico Petti. L’ambiente? Al primo impatto già mi piace. Ho conosciuto il presidente Capponi e mi ha subito conquistato”. Simoncelli ha svolto la rifinitura coi compagni e sarà già a disposizione di mister D’Antoni per il match di domani contro la Flaminia.

Monterosi Fc