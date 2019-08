“Elezioni subito”, raccolta firme di Fratelli d’Italia a Montalto

loading...

NewTuscia – MONTALTO DI CASTRO – Elezioni subito! E’ con quest’urgente imperativo che domani, 25 agosto alle 11, a Marina di Montalto, nella spiaggia antistante piazzale Tirreno, Fratelli d’Italia ha organizzato una raccolta firme per dire basta ad inciuci e giochi di palazzo.

La petizione, lanciata a livello nazionale con iniziative in ogni territorio, vuole essere un richiamo alla sovranità popolare ed un’espressione di democrazia, la stessa che, in queste ore, rischia di essere sacrificata in nome di accordi tra forze politiche contrapposte che mirano esclusivamente al mantenimento della poltrona.

L’appuntamento è per domattina a Montalto a partire dalle 11. La petizione può essere firmata anche on line sul sito www.fratelli-Italia.it.

Fratelli d’Italia – Viterbo