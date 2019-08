Acquapendente, ingresso al cimitero da parte di disabili con auto

loading...

NewTuscia – ACQUAPENDENTE – Con Delibera di Giunta, il Comune di Acquapendente avvia ufficialmente le procedure per il rilascio autorizzazione ingresso cimitero da parte di disabili con auto. Tre le prescrizioni per poter riceverla: 1) Aver superato i 65 di età; 2) Essere detentori di permessi rilasciati dalla pubblica amministrazione; 3) Essere affetti da una permanente o temporanea difficoltà di deambulazione o non impossibilitati, per le proprie compromesse condizioni di salute (patologie cardiache) camminare a lungo od in autonomia (persone ipovedenti). Per entrare con l’autovettura il visitatore dovrà avere con se un tesserino di invalidità rilasciato dal Comune. Le persone ipovedenti o con

problemi di deambulazione di età inferiore ai 65 anni possono ottenere un permesso in deroga previa presentazione di certificato medico. L’accesso ai cimiteri con autovettura privata è vincolata da fasce orarie: a) Dal Martedì al Venerdì dalle ore 14.00 alla chiusura; b) Sabato dalle ore 12.30 alla chiusura; c) Domenica dalle ore 08.30 a chiusura (eccetto festività religiose o civili); d) Festività civili e religiose dalle ore 08.30 alle ore 12.30.

GIORDANO SUGARONI