Terni. Torna la grande musica d’estate negli antichi palazzi in città

NewTuscia – TERNI – (Ufficio Stampa/Acot) – Per la prima volta dopo anni, torna a Terni l’associazione Mozart Italia, con una serata speciale all’interno del programma del festival internazionale “Luci della ribalta”. Il 28 agosto alle 21.30, presso il cortile di palazzo Mazzancolli (Archivio di Stato), si tiene il concerto “La passione virtuosa” con Abel Quartet e quartetto Eos. Musiche di Mozart, Shostakovich, Mendelssohn. A seguire, degustazione dell’associazione produttori ciliegiolo di Narni. L’ingresso è gratuito.

“Ringrazio – ha detto il vicesindaco e assessore alla cultura, Andrea Giuli – Anais Lee, il comune di Narni, l’Archivio di Stato di Terni con la direttrice Furiani e la Fondazione Carit, per la collaborazione e la disponibilità. L’assessorato alla cultura ha voluto ancora una volta lavorare in sinergia con enti, fondazioni e associazioni, per realizzare un appuntamento culturale di tutto rispetto e a costo praticamente zero. L’entusiasmo e la fantasia non ci mancano. L’evento del 28 agosto, nelle nostre intenzioni, è solo il primo passo per una possibile e più articolata rassegna di musica, arte e letteratura da tenere tra settembre e ottobre prossimi nelle vie e negli spazi del centro storico”.