Tarquinia, concessioni spiagge per altri 15 anni

Marzioli (SIB): “Soddisfazione da parte degli imprenditori balneari. Pronti a fornire il proprio contributo per aumentare presenze e posti di lavoro”

NewTuscia – TARQUINIA – “L’applicazione della legge 145/2018 da parte di Alessandro Giulivi, Sindaco di Tarquinia, era, certamente, un atto dovuto – dichiara Marzia Marzioli, vicepresidente del S.I.B. Sindacato Italiano Balneari Lazio aderente a FIPE/Confcommercio”.

“Abbiamo apprezzato il fatto di averci ascoltato – continua Marzioli – per la nostra categoria è un traguardo importante che Tarquinia sia stato il primo dei Comuni costieri del Lazio a dare esecuzione alla legge, anche in virtù del fatto che l’Amministrazione ritiene il turismo balneare fondamentale per l’intero territorio. Ora abbiamo 15 anni per migliorare le nostre attività turistiche, aiutare l’economia locale a crescere, dando un fattivo contributo ad aumentare presenze e, soprattutto, posti di lavoro. Siamo pronti a fare la nostra parte”.