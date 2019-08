Subiaco, Aurigemma (FI): “Ospedale chiuso per ferie”

loading...

NewTuscia – ROMA – Riceviamo e pubblichiamo.”Mentre Zingaretti è impegnato a risolvere la crisi nazionale, gli ospedali del Lazio di fatto chiudono per ferie. Pensiamo all’ Angelucci di Subiaco dove nel mese di agosto non ci sarà il medico radiologo per quindici giorni e per dieci giorni sarà presente solo dalle ore otto alle quattordici, a questo si aggiunge la riduzione dell’orario della navetta per il trasporto dei pazienti che devono sottoporsi ad esami radiologici ed ecografici.

I cittadini del Lazio continuano ad essere fortemente penalizzati, basti pensare che per i cittadini di Subiaco, oltre all’Angelucci, il nosocomio più vicino sta a Tivoli, che dista circa 50 km. Nella nostra regione, le problematiche della sanità sono sempre più evidenti. A questo punto, il presidente-segretario Zingaretti rifletta seriamente se è veramente in grado di lavorare per dare risposte alla cittadinanza, altrimenti valuti concretamente di effettuare un passo indietro. Le persone hanno bisogno di risposte, non della politica dei soliti annunci a cui ci ha abituato il Governatore”

Lo dichiara il Capogruppo di Forza Italia della regione Lazio Antonello Aurigemma