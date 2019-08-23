A.S. Viterbese: Numeri di maglia e Rosa 2019/2020
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NewTuscia – VITERBO – Riceviamo e pubblichiamo.
1 – PINI ROBERTO
2 – DE GIORGI FRANCESCO
3 – ATANASOV ZHIVKO
4 – STEFANO ANTEZZA
5 – MARKIC TONI
6 – BASCHIROTTO FEDERICO
7 – SCALERA GIUSEPPE
8 – BEZZICCHERI DANIEL
9 – TOUNKARA MAMADOU
10 – PALERMO SIMONE
11 – VANDEPUTTE JARI
12 – BIGGERI MATTEO
13 – MILILLO ALESSIO
14 – ERRICO ANDREA
15 – COVARELLI MANUEL
16 – CORINTI ANDREA
17 – SVIDERCOSCHI SEBASTIANO
18 – VOLPE MICHELE
19 – ZANOLI MATTIA
20 – PACILLI MARIO
21 – ANDREA DE FALCO
22 – BERTOLLINI LUCA
23 – MESSINA MICHELE
24 – RICCI LUDOVICO
25 – MOLINARO SALVATORE
26 – TORELLI CARLO
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