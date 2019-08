Rc Auto, la Tuscia la più economica nel Lazio per chi guida in prima classe

loading...

NewTuscia – VITERBO – Secondo l’osservatorio RC auto di Facile.it, a luglio 2019 la media delle offerte disponibili online per assicurare un veicolo a quattro ruote a Viterbo era pari a 446 euro (-9% in un anno), vale a dire il 20% in meno rispetto alla media regionale (560,31 euro); ma come cambiano le tariffe per gli automobilisti più virtuosi? A giudicare dalle offerte non tutti gli automobilisti in prima classe sono uguali e, a parità di profilo, nella regione i prezzi possono variare fino al 19% a seconda della città di residenza.

Secondo le rilevazioni di Facile.it Viterbo, con una migliore offerta pari a 229,91 euro, è insieme a Rieti la città laziale dove assicurare un’auto in prima classe di merito costa di meno; a parità di profilo, la miglior tariffa per un automobilista viterbese in prima classe di merito è, ad esempio, il 16% più bassa rispetto a quella rilevata per un automobilista residente a Latina (273,84 euro).

Scorrendo la classi fica regionale emerge che Latina la città laziale dove assicurare un’auto in prima classe di merito costa di più; qui la miglior tariffa è pari a 273,84 euro, vale a dire il 19,1% in più rispetto a quella rilevata per un automobilista di pari profilo residente a Rieti e Viterbo. Alle spalle di Latina si posiziona Frosinone, dove la migliore offerta disponibile per gli automobilisti in prima classe di merito è pari a 272,00 euro; segue Roma, con una migliore tariffa pari a 238,11 euro, anche se nella città il miglior premio può variare a seconda del CAP di residenza e, in alcuni casi, salire addirittura sino a sino a 277,70 euro. Chiudono la classifica Rieti e Viterbo, che si sono rivelate essere le due città laziali più economiche per assicurare un veicoli in prima classe di merito.

A seguire le migliori offerte disponibili rilevate da Facile.it per gli automobilisti in prima classe nella regione:

Città Migliore offerta RC auto in prima classe di merito ** Frosinone 272,00 euro Latina 273,84 euro Rieti 229,91 euro Roma 238,11 euro Viterbo 229,91 euro

L’osservatorio RC auto a Viterbo aggiornato a luglio 2019, è disponibile anche a questo link: https://www.facile.it/assicurazioni/osservatorio/rc-auto-viterbo.html

