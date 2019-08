Provincia, commissioni, presidente Lattanzi: “Concluso lavoro iniziato precedente consiliatura”

loading...

NewTuscia – TERNI – “Con la ricostituzione delle commissioni consiliari siamo oggi in grado di ridare piena operatività e dignità istituzionale al Consiglio provinciale dopo anni di difficoltà dovute alla legge di riforma delle Province italiane”. Lo dichiara il presidente della Provincia di Terni e dell’Upi Umbria, Giampiero Lattanzi, a proposito del voto di ieri con il quale il Consiglio provinciale di Terni ha ufficializzato l’istituzione della commissione statuto, regolamenti e controllo e garanzia e della commissione bilancio e affari generali.

“Le nuove commissioni – sottolinea Lattanzi – sono il completamento di un percorso iniziato nella passata consigliatura. Un percorso avviato dalla presidenza della Provincia proprio per consentire al Consiglio di avere tutti i suoi organismi perfettamente funzionanti. L’obiettivo adesso è quello di accelerare sul piano delle attività politico-istituzionali e amministrative, a cominciare dall’approvazione del bilancio di previsione.

A tale proposito – aggiunge il presidente – ho chiesto ieri in Consiglio un esame della specifica commissione entro agosto, così da poter portare ai primi di settembre il documento finanziario-contabile all’esame del Consiglio. Molte altre sono le tematiche che dovranno affrontare le commissioni – prosegue Lattanzi – soprattutto alla luce del percorso che l’Upi nazionale e le Province italiane avevano avviato recentemente per ridare agibilità finanziaria agli enti e restituire loro operatività effettiva per la gestione di servizi essenziali al cittadino.

Un iter – conclude – che speriamo possa proseguire anche con il futuro governo, dal quale ci si aspetta continuità e coerenza con il recente passato, per ridare slancio ad un organismo previsto in Costituzione e molto importante per le nostre comunità”.