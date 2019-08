Due giovani talenti alla Belli 1967

loading...

NewTuscia – VITERBO – Proseguendo con quell’attenzione da sempre dedicata alle proprie formazioni under, la Belli 1967 ha perfezionato gli ingaggi di due ragazze molto giovani che potranno tornare utili sia alla causa della prima squadra in serie A2 che al gruppo under 18, chiamato ad inseguire un posto nelle fasi interregionali prima e alle finali nazionali poi.

Anna Schembari, nata il 20 gennaio 2002 a Modica (RG), è una guardia/ala di 1,75 che ha già diverse stagioni di esperienza in serie B tra Ragusa e Forlì ed ha partecipato anche alle finali nazionali under 20 con la maglia della Libertas Forlì e alle finali nazionali under 16 con la società Ad Maiora Ragusa. Frequenterà il quinto anno del Liceo Linguistico.

Annalisa Scordino, nata a Reggio Calabria il 6 giugno 2002, è invece un play/guardia di 1,70 ed anche lei, a dispetto della giovane età, ha maturato esperienze sia nelle squadre della propria città (Pantere Rosa Reggio Calabria) che in altre formazioni (Cus Messina) partecipando sia alla serie B che all’under 18. Per lei, oltre all’impegno agonistico, ci sarà da affrontare anche il quarto anno del Liceo Scientifico Sportivo.

“Sono stata contattata da Viterbo, società che non conoscevo – dichiara Schembari -, mi hanno spiegato cosa si aspettavano da me ed ho deciso di accettare con entusiasmo. Mi piace giocare l’uno contro uno, posso giocare anche spalle a canestro, sono una che in campo non molla mai come ho scoperto in quest’ultima stagione, so di dover lavorare soprattutto sulla difesa e sul tiro dalla media ma ho tanta voglia di migliorare. A fine stagione potrò dirmi soddisfatta se mi sarò guadagnata minuti e spazio in serie A2 e se avremo ottenuto buoni risultati con il gruppo under 18”.

Molto carica anche Annalisa Scordino: “L’allenatore di Catanzaro conosceva i dirigenti di Viterbo ed ha fatto il mio nome, loro mi hanno cercato ed io ho accettato volentieri di fare questa esperienza lontano da casa. Mi piace molto giocare in velocità e in penetrazione ma posso anche tirare da fuori, certamente devo lavorare di più sulla difesa per diventare una giocatrice più completa. L’obiettivo è quello di migliorare costantemente per avere minuti in serie A2 e portare un contributo prezioso alla squadra under 18”.

Con questi ultimi due arrivi l’organico della Belli 1967 può considerarsi al completo e pronto per la ripresa degli allenamenti, fissata lunedì 26 agosto prossimo al PalaMalè di Viterbo.