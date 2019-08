Digitale: dalla Camera di commercio di Terni una nuova opportunità per giovani e imprese

loading...

NewTuscia – TERNI – I numeri parlano chiaro, tra il 2018 ed il 2019 sono oltre 140 mila euro i contributi che la Camera di Commercio di Terni, attraverso il Punto Impresa Digitale (PID), ha destinato alle imprese locali che hanno deciso di investire sulla trasformazione digitale; circa 100 le ore di formazione specialistica, sui temi quali internet of things, manifattura additiva, cloud, cybersicurezza, big data, erogate a professionisti, operatori economici ed imprese. Grazie poi a SELFI4.0 e ZOOM 4.0 la Camera di commercio di Terni fornisce alle imprese strumenti utili e facili per valutare la propria maturità digitale, indicando loro servizi di orientamento personalizzati.

Il sistema camerale mette inoltre, a disposizione delle imprese, strumenti per favorire l’accesso ai dati aziendali ed agevolarne ulteriormente la digitalizzazione come ad esempio la firma digitale, il cassetto digitale dell’imprenditore, il Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione, lo Spid.

La digitalizzazione aziendale passa però inevitabilmente anche per gli strumenti di comunicazione aziendale; come può un’impresa promuovere la propria realtà, la propria identità e testimoniare il proprio “cambiamento” senza un’adeguata strategia digitale? Questo il motivo per cui la Camera di Commercio di Terni ha deciso di organizzare “Strategie e tecniche per il digitale in azienda”, due percorsi formativi paralleli e gratuiti, rivolti rispettivamente a giovani diplomati/laureati e ad aziende del territorio. Da un lato si supportano le imprese nel loro processo di innovazione digitale dall’altro si agevola l’ingresso nel mondo del lavoro di giovani formati e specializzati in ambito digitale.

“Con i due percorsi formativi l’Ente camerale vuole fornire una duplice opportunità al territorio, – afferma il Presidente della Camera di Commercio di Terni Giuseppe Flamini – favorendo la specializzazione dei giovani e venendo incontro alle esigenze delle imprese, che spesso lamentano un’inadeguata rispondenza ai reali fabbisogni occupazionali, il tutto in un’ottica di rafforzamento digitale delle imprese stesse”.

Il percorso per i giovani dura 100 ore e tratterà temi quali Storytelling, social media, wordpress, Seo e Sem, brand communication, ecommerce. Partirà il prossimo 10 settembre e c’è tempo sino a sabato 31 agosto per iscriversi, al seguente link https://forms.gle/2GLguPMHhy2tygXDA.

Il percorso per le aziende inizierà invece nel mese di ottobre, avrà durata di 32 ore ed affronterà alcuni degli argomenti trattati dai ragazzi, Storytelling, Linkedin e Facebook, Instragram e l’e-mail marketing.

Ci saranno delle esercitazioni pratiche che coinvolgeranno sia le imprese che i giovani selezionati; al termine dei percorsi si organizzerà anche un momento di incontro in cui giovani ed imprese potranno confrontarsi e verificare una possibile collaborazione.

Per informazioni: Ufficio promozione e sviluppo – Tel. 0744 489244-227 pid@tr.camcom.it