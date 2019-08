“Coni & Regione, compagni di sport” arriva a Caprarola

loading...

NewTuscia – CAPRAROLA – Il tour di Sport in Piazza, evento che rientra nel progetto “Coni & Regione, compagni di sport” arriva domani (sabato) a Caprarola. Per l’’iniziativa nata da un protocollo d’intesa tra Coni Lazio e Regione Lazio e giunta al terzo anno di vita e la terza tappa nella Tuscia. Il villaggio multi sportivo sarà allestito all’interno del campo sportivo comunale e farà parte del programma della Sagra della Nocciola. L’inizio è fissato per le 17. Fino alle 23 si potrà praticare sport a titolo gratuito assistiti dagli istruttori delle Federazioni sportive di riferimento e delle associazioni sportive del territorio coinvolte nell’evento.

Le discipline sportive presenti saranno circa quindici, per consentire a tutti di partecipare sia sperimentando quelle individuali che quelle di squadra. Nel dettaglio ci saranno calcio, pallavolo, pallacanestro, danza artistica, canottaggio (simulatore), tiro ( simulatore), scherma, arti marziali, giochi tradizionali, ginnastica, atletica leggera e tennis. E’ prevista anche una esibizione di Moto Trial. Ai cittadini, ai bambini e ai turisti, ma anche ai residenti nei paesi limitrofi basterà presentarsi nel villaggio del Coni Lazio durante le ore di attività e iniziare a fare sport, perché tutte le attrezzature saranno messe a disposizione dall’organizzazione e dalle associazioni locali a titolo gratuito.

“Abbiamo organizzato con il Coni questa giornata, – ha detto il sindaco Stelliferi –per far trascorre un pomeriggio di sport a tutta la nostra comunità. Sarà l’occasione per tutti per avvicinarsi e conoscere nuovo discipline. Un grazie alla classe 1979 che ha avuto questa brillante idea e al presidente del Coni Lazio Riccardo Viola e alla Regione Lazio che ci hanno scelto la nostra città per questo appuntamento”.