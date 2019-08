Asd Viterbo soccer, a settembre partono le nuove attività

loading...

NewTuscia – VITERBO – E’ in continua attività ed evoluzione la splendida realtà calcistica dell’ ASD VITERBO FC AFFILIATA SSLAZIO per il 2^ anno consecutivo che si sta preparando ad un’ altra intensa stagione quella che verra’ ricca di impegni e conferme.

Ottimo il lavoro svolto dal Direttore Generale Andrea Pedica in stretta sinergia con il Presidente Paolo Tozzi ed al Vice Presidente Daniele Paiolo, nella passata stagione hanno contribuito con iniziative varie e ottima programmazione tecnica ed organizzativa alla crescita della societa’ che opera nel popolato Quartiere di S.Barbara in Strada S. Barbara al suo 8^ anno di vita. Figura nuova sara’ quella del Direttore Sportivo Tiziano Bordi , stretto collaboratore della societa’ oltre che nell’ organizzazione del lavoro sul campo e in segreteria.

Lo STAFF TECNICO di altissimo valore umano oltre che tecnico ed educativo sara’ coordinato per l’ ATTIVITA’ DI BASE dal Prof. Adriano Ruggiero ( Docente Isef , Istruttore di Calcio FIGC, Istruttore Coni)in qualita’ di Responsabile per le fasce di eta’ dai piu’ piccolini nati nel 2014 per passare ai nati nel 2013 fino ai 2009 e sara’ coaudivato nell’ attivita da Mister Dario Porcelli (qualificato Istruttore UEFA C) che si occupera’ della categoria Primi Calci bambini nati negli anni 2013 e 2014 e dei Pulcini nati nel 2009.

Importantissima la figura di Mister Ruggiero per il lavoro motorio da sviluppare soprattutto sulle fasce di bambini piu’ piccole , come gia’ avvenuto nella stagione sportiva appena conclusa e che con molta probabilita’ usufruiranno di strutture al chiuso in cui svolgere l’ attivita’settimanale.

L’inizio dell’ ATTIVITA’ DI BASE e’ previsto con il consueto OPEN DAY per il giorno SABATO 7 SETTEMBRE ORE 16.00 .

Confermatissimi Mister Proietti Palombi Massimiliano per tutti Mister Manetto, fresco di qualifica UEFA E e Mister Azzurra Signorini,UEFA E anche lei che continueranno insieme il lavoro negli ESORDIENTI anno 2007 a 9 che iniziera’ la propria attivita’LU NEDI 26 AGOSTO ORE 17.00 presso Centro Sportivo S. Barbara e poi nelle loro squadre specifiche dei Pulcini anno 2010 , supportati da Mister MIRKO AQUILANI (new entry) che si occupera’ inoltre della preparazione di tutti i portieri essendo tecnico qualificato AIAP .

Inoltre Mister Pedica Andrea insieme a Mister Dario Porcelli , si occuperanno della Categoria Under 14 per gli anni 2006 e 2007 che inizieranno la loro attivita’ LUNEDI 26 AGOSTO ORE 17 presso Centro Sportivo S. Barbara.

Gli Esordienti anno 2008 a 9 che inizieranno la loro attivita’ SABATO 31 AGOSTO ore 10.30 saranno diretti sempre da Mister Pedica Andrea affiancato da un suo stretto collaboratore di altissimo livello.

Dopo l’ottimo lavoro svolto nel CAMP LAZIO svoltosi presso lo splendido manto erboso del quartier generale dell’ ASD VITERBO FC nella prima settimana di Luglio insieme ai tecnici del Settore Giovanile della SSLAZIO con circa 40 iscritti , i tre istruttori del capoluogo saranno super impegnati su piu’ fronti.

La SSLAZIO , quest’ anno sara’ presente a Viterbo sul campo con i suoi ISTRUTTORI per coordinare l’attivita’ sulle varie categorie nella misura di 2 volte alla settimana e per supervisionare al meglio il programma da svolgere dai vari istruttori durante l’ attivita’settimanale e mensile.Il contributo tecnico ed organizzativo della SSLAZIO sara’ sicuramente importante e fondamentale per la crescita educativa, motoria e calcistica per tutti i bambini , bambine e ragazzi che parteciperanno all’attivita’ dell’ ASD VITERBO FC anche per supervisionare da vicino bambini da valutare nelle proprie categorie di appartenenza presso gli impianti sportivi romani della SSLAZIO .

Inoltre tutti gli iscritti riceveranno in omaggio un pallone MACRON da utilizzare per l’ attivita’ sportiva oltre alla possibilita’ di poter usufruire GRATUITAMENTE delle partite programmate allo STADIO OLIMPICO DI Roma della SSLAZIO del CAMPIONATO DI CALCIO DI SERIE A.Continuera’ come lo scorso anno l’attivita’di aggiornamento MENSILE dei tecnici istruttori dell ’ ASD VITERBO FC presso gli impianti della SSLAZIO per migliorare la propria preparazione calcistica da aiuto poi nell’ insegnamento e nel lavoro di campo con i bambini.

Per chiudere ma come sempre fiore all’ occhiello di questa societa’ e’ la Serie D Femminile di Calcio a 5 affidata a Mister Massimiliano Di Laura , esperto tecnico del settore calcio a 5 e che si occupera’ anche dell’ Under 14 calcio a 5 femminile aperta alle bambine per gli anni 2005, 2006 e 2007 e di tutto il SETTORE CALCIO FEMMINILE.

La nostra SERIE D , si radunera’ il giorno 5 SETTEMBRE .

Mentre GIOVEDI 5 SETTEMBRE alle ore 17.00 grande NOVITA’ in casa ASD VITERBO

si svolgera’ il 1^ OPEN DAY solo al FEMMINILE per tutte le bambine che vorranno

provare questa splendida disciplina dal 2004 al 2014 .

Tutti i bambini e le bambine interessate alla nostra attivita’ possono presentarsi muniti di indumenti da gioco nelle date sopra indicate svolgendo GRATUITAMENTE 2 sedute di allenamento di prova.

All’ ASD VITERBO FC SOCCER SCHOOL , il bambino e’ sempre al centro del progetto dal punto di vista educativo , motorio e tecnico- didattico.

Per ogni bambino e bambina verra’ redatta una scheda tecnica annuale con tutte le valutazioni motorie, tecnico- didattiche e comportamentali valutate dai tecnici istruttori durante lo svolgimento dell’ attivita’.

Vieni a trovarci ti aspettiamo !!!!!

Per info: profilo facebook e www.asdscuolacalcioviterbo.it