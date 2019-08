Viterbese Castrense: Presentazione rosa, organigramma e maglie ufficiali 2019/2020

loading...

NewTuscia – VITERBO – Riceviamo e pubblichiamo. L’A.S. Viterbese è lieta di comunicare che martedì 27 agosto 2019 alle ore 21, nella splendida cornice di Piazza San Lorenzo e in occasione della prima serata delle Cene in Piazza con i Facchini di Santa Rosa, verranno presentate la Prima Squadra e lo staff gialloblu.

Un binomio quello tra la Viterbese ed il Sodalizio dei Facchini di Santa Rosa che si rinnova per il secondo anno consecutivo. Infatti, con questo evento la società gialloblu insieme al Sodalizio ribadiranno il loro amore e l’attaccamento per la Città di Viterbo e per i viterbesi. In piazza, durante la presentazione, saranno svelate anche le nuove maglie che vestiranno i leoni di Viterbo per la stagione 2019/2020.

“È sempre un grande piacere incontrare la compagine calcistica viterbese che ci onora della presenza durante questa serata, uniti più che mai calciatori e Facchini per tenere alto il nome della nostra Viterbo. La fatica, il sudore e l’essere squadra sono gli elementi che ci accomunano e sui quali dobbiamo stringere più che mai questi vincolo” ha dichiarato il Presidente del Sodalizio dei Facchini di Santa Rosa Massimo Mecarini.

“Ringraziamo il Presidente Mecarini e tutto il sodalizio che per il secondo anno consecutivo ci ospiteranno durante un evento che unisce l’intera città nella bellissima cornice del Palazzo dei Papi. È un vero e proprio onore poter presentare la nostra stagione insieme ai Facchini di Santa Rosa, che rappresentano uno dei simboli della Città di Viterbo nel mondo. Il nostro legame con la città si fa ancor più profondo in questi momenti e sarà bello essere abbracciati dalla nostra gente in un’occasione come questa” ha dichiarato il Direttore Generale Diego Foresti.

A.S. Viterbese Castrense