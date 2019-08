Quarta Notte Bianca di Montefiascone

loading...

NewTuscia – MONTEFIASCONE – Conto alla rovescia per la 4° Notte Bianca di Montefiascone. Il 31 agosto il Colle sarà un pullulare di eventi fino alla mattina del giorno dopo. Dopo i numeri re cord dell’ultima edizione e i successi delle prime due ecco già il poker con l’edizione 2019.

Le principali piazze di Montefiascone saranno il palcoscenico naturale di artisti da strada, street food, gonfiabili per bambini e mercatini. A piazzale Roma Dominici’s proporrà Le Fontane Danzanti (un’esplosione di luci e giochi d’acqua), piazzale Vittorio Emanuele avrà gli Oxxxa Live Band, mentre piazzale Frigo ci saranno pillole di A Tuscia Birra 2019.

Una Notte Bianca per migliaia di persone che sono previste da tutta la provincia e non solo.

Si esibiranno inoltre i The Freaks, i Why so serius? e i Time Machine.