Presentazione torneo di calciotto interforze “Santa Rosa città di Viterbo”

NewTuscia – VITERBO – LUNEDI 26 AGOSTO 2019 ore 11.00 presso Sala Consiliare del Comune di Viterbo alla presenza del Sindaco Giovanni Arena e del Delegato allo Sport Matteo Achilli , sotto il Patrocinio del Comune di Viterbo sara’ presentato a cura del COMITATO ORGANIZZATORE presieduto dall’Avv. Ottavio M. Capparella il TORNEO DI CALCIOTTO INTERFORZE SANTA ROSA CITTA’ DI VITERBO 2019 a cui parteciperanno le otto squadre di seguito indicate:

Aereonautica Militare;

Arma Carabinieri;

Asd Viterbo Football Club Soccer School Femminile;

Associazione Pianeta Giustizia Viterbo;

Aviazione Esercito;

Polizia di Stato;

Sodalizio dei Facchini di Santa Rosa;

Vigili del Fuoco.

Saranno molte le Autorita’ rappresentative delle Istituzioni come delle altre realtà presenti al torneo che parteciperanno alla conferenza stampa dalla quale si dara’ il via al tanto atteso evento benefico che prevede il suo inizio per LUNEDI 9 SETTEMBRE 2019 e la sua conclusione per SABATO 12 OTTOBRE 2019 .

Le gare si disputeranno tutte presso il Centro Sportivo Parrocchia Santa Maria della Grotticella La Mazzetta che assicura una eccellente organizzazione.

L’evento al suo primo anno di vita, si muove nel solco della tradizione di quelli passati ma nel segno della innovazione e della piena condivisione e sinergia tra le Istituzioni e la città che si unisce sotto la protezione e l’identità della Santa Patrona.

L’elemento femminile, assicurato dall’ASD VITERBO FOOTBALL CLUB SOCCER SCHOOLL operante nel Quartiere di Santa Barbara , consente all’evento di porsi in una corretta considerazione del mondo sportivo femminile che l’attuale società evidenzia.