E’ partito a Narni il conto alla rovescia per il 30esimo Memorial Bertolini- Trofeo Gole del Nera

loading...

NewTuscia – NARNI – Per i runner, i semplici amatori della corsa e gli appassionati della natura è un appuntamento atteso ed imperdibile. Parliamo del Memorial Bertolini giunto alla sua 30esima edizione e valido per il terzo Trofeo Gole del Nera. La gara di Narni, organizzata come sempre dalla ASD Atletica Avis Narni, si svolgerà domenica 8 settembre alle 9 e 30 ed è valida anche come tappa, la decima, dell’Umbria Tour, motivo in più che spinge i runner più competitivi a correre dentro le affascinanti Gole narnesi che costeggiano il Nera e corrono sotto la rupe della città.

Il via a Narni scalo – Il Trofeo Bertolini è bello sotto ogni punto di vista. I 12 chilometri del percorso sono una prova di resistenza, velocità e abilità, ma sono anche uno stimolo in più per la bellezza del percorso. Si parte da Narni scalo, dal bellissimo impianto di atletica gestito dalla ASD Avis. Si prende la strada principale e si scende lungo la Tiberina verso Stifone, un tempo importante porto commerciale Romano affacciato sulle acque blu del Nera e di fronte al Monte Santa Croce dove furono scoperti antichissimi insediamenti umani.

Si corre in mezzo a storia, natura e ambiente – Da Stifone si scende verso il fiume che si attraversa passando sul ponte che sovrasta le acque verde smeraldo sotto le quali si celano ancora i resti di un antico cantiere navale d’epoca romana. Il ponte porta direttamente nelle Gole dove si percorrono circa 5 chilometri sul tragitto ricavato dalla dismissione della vecchia ferrovia, si passa sotto al Ponte costruito dall’imperatore Augusto e si torna allo scalo e al campo di atletica dove è fissato l’arrivo. Competizione ma anche piacere di stare in mezzo alla natura.

Una camminata per gli amanti della natura – La gara narnese prevede infatti anche una bellissima camminata che ogni attira moltissimi appassionati da tutta la Conca ternana e dalle province e regioni confinanti.

Chi era Fabio Bertolini – “Il Memorial Bertolini – Trofeo Gole del Nera – dicono il presidente, Paolo Proietti, e il direttivo dell’Atletica Avis Narni – è un grande evento sportivo e anche un’occasione per ammirare le bellezze delle Gole del Nera, nel puro spirito di amicizia e solidarietà. Valori che Fabio Bertolini, a cui è dedicata la gara, incarnava alla perfezione come uomo e come sportivo”.

Come iscriversi – Per iscriversi c’è tempo fino alle 20 del 6 settembre con IcronGo oppure il giorno della gara fino a 1 ora prima della partenza.