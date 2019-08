Nasce la Viterbese Castrense calcio femminile

loading...

NewTuscia – VITERBO – La società A.S. Viterbese Castrense è lieta ed orgogliosa di annunciare la creazione della propria sezione femminile che, per la stagione 2019/2020 vedrà la nascita di due selezioni: una prima squadra che parteciperà al campionato di Eccellenza regionale, e una formazione Under 15 che prenderà parte al campionato nazionale di categoria. In più, saranno aperte le iscrizioni per le bambine che vorranno unirsi alla Scuola Calcio ufficiale che partirà prossimamente a Viterbo.

«Era un nostro grande obiettivo e siamo felici di essere riusciti a partire con questo progetto – le parole del presidente della Viterbese, Marco Arturo Romano -. Ci tengo a precisare che non si tratta di un capriccio o di un qualcosa fatto sulla scorta del momento felice dal punto di vista della visibilità del calcio femminile dopo il Mondiale, ma di un progetto a lungo termine sul quale riflettevo da tempo, e per il quale attendevo il momento giusto, perché credo fermamente nelle potenzialità del movimento femminile. È per questo che non ci limitiamo a creare solo la prima squadra, ma anche e soprattutto una filiera giovanile che nel tempo sarà il suo bacino naturale. Auguro a tutto lo staff e alle ragazze un buon lavoro».

Il responsabile del settore giovanile della Viterbese Castrense, Daniele Piccioni, sarà il supervisore, e sarà affiancato dal responsabile del settore femminile Andrea Firrincieli e dalla coordinatrice del settore giovanile femminile, nonché calciatrice della prima squadra, Veronica Di Cerbo.

«Sono orgoglioso di essere entrato a far parte di questo grande progetto – le parole di Andrea Firrincieli – e ringrazio il presidente Romano per la fiducia accordatami. Stiamo definendo gli ultimi dettagli per quanto riguarda la rosa della prima squadra, che parteciperà ad un campionato impegnativo come quello di Eccellenza regionale, nel quale affronteremo squadre di esperienza e carattere. Ma noi non saremo da meno, perché indossiamo una maglia che ha un nome storico e “pesante” come quello della Viterbese, e siamo certi che in tutte le partite le nostre avversarie daranno qualcosa in più per cercare di batterci. Le ragazze sono pronte a scendere in campo con umiltà, spirito di sacrificio e determinazione per portare in alto il nome della Viterbese anche nel calcio femminile».

«Costruire un settore giovanile non è mai semplice – il commento di Veronica Di Cerbo – e il fatto che si voglia iniziare da subito a crearlo è testimonianza di quanto il presidente Romano tenga al calcio femminile. Siamo pronti a partire focalizzandoci sul territorio di Roma attraverso la creazione di due poli: il primo attraverso la collaborazione con la società Pro Roma, il secondo a Tor Lupara. Abbiamo i mezzi, le conoscenze e la voglia per fare le cose per bene. Senza fretta, proprio perché vogliamo ponderare ogni passo per il bene della società ma soprattutto delle ragazze. In questi giorni faremo partire una campagna di comunicazione per tutte le giovani interessate al nostro progetto. Non vedo l’ora di cominciare».

Nelle prossime ore sarà attivata la pagina Facebook ufficiale della Viterbese Castrense Calcio Femminile, sulla quale saranno pubblicati i comunicati ufficiali, i resoconti dettagliati delle partite, le interviste e tutto quello che c’è da sapere su questa nuova realtà che punta a diventare riferimento prima di tutto su base regionale, e poi anche a livello nazionale.

A.S. Viterbese Castrense