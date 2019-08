Giornata del Donatore AVIS del Comitato Centro Storico “Giovanni Lombardo”

loading...

NewTuscia – VITERBO – Martedì 27 agosto, a partire dalle ore 8:00, in Piazza del Plebiscito a pochi giorni dal trasporto della mini macchina, torna l’appuntamento con la solidarietà promosso dal gruppo donatori AVIS del Comitato Centro Storico di Viterbo “Giovanni Lombardo”

Saranno presenti medici specialisti e infermieri per una raccolta straordinaria di sangue e dare la possibilità a tutti coloro che lo desiderano di donare il sangue comodamente in zona.

L’invito è rivolto a tutta la cittadinanza e, in particolare, ai genitori dei mini facchini del centro storico, ai consiglieri del Comitato Centro storico e a tutti i componenti.

Si ricorda agli interessati che prima della donazione è possibile consumare una modesta colazione. Tutti i donatori che devono effettuare il controllo annuale dei parametri ematochimici devono rimanere digiuni; coloro che non necessitano dell’esame sopra citato possono assumere prima della donazione un caffè o un thè, con al massimo due biscotti o fette biscottate; è da evitare tassativamente, prima della donazione, l’assunzione di latte e suoi derivati.

Il donatore deve avere un’età compresa tra i 18 e i 65 anni e con un peso corporeo non inferiore a 50 chili. Devono essere trascorsi almeno cinque giorni circa dall’ultima assunzione di farmaci antinfiammatori prima di poter effettuare la donazione.

Per chi non potrà donare in questa giornata, si ricorda che il SIMT di Viterbo presso l’ospedale di Belcolle è aperto al pubblico tutti i giorni dalle ore 8 alle ore 11:30 e il martedi e il giovedì dalle ore 14:30 alle ore 17:30

Nella giornata del 3 Settembre l’apertura pomeridiana per le donazioni è sospesa

Per ulteriori dubbi o domande sulla donazione potete contattare la sede Avis Comunale di Viterbo allo 0761/237371 oppure consultare il sito www.aviscomunaleviterbo.it