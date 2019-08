loading...

NewTuscia – ACQUAPENDENTE – Riceviamo e pubblichiamo.L’aspirante ornitologo, classe 2007 di Acquapendente, pubblica il suo IV° libro. È il secondo numero della collana “Francesco’s birdwatching travel” dal titolo “KUUSAMO TRAVEL BOOK”. Diario di viaggio in Finlandia con tante foto e con bellissimi acquerelli di Fabrizio Carbone.

L’introduzione del nuovo libro di Francesco, nominato, dal Capo dello Stato Sergio Mattarella, all’età di 10 anni, Alfiere della Repubblica per meriti scientifici e divulgativi, è di Heimo Mikkola, professore dell’Università dell’Est di Finlandia e la presentazione è di Pia Rantala-Engberg, ambasciatrice della Finlandia in Italia. Pubblicato da Pandion Edizioni è scritto in italiano e finlandese. Francesco Barberini presenterà il libro la prossima settimana in Finlandia, a breve in Italia.

Come nel caso del terzo libro “Seychelles travel book” parte del ricavato sarà devoluto per progetti di conservazione della natura.