Fisio Sport Life è partner della Viterbese per la stagione 2019/2020

loading...

NewTuscia – VITERBO – La A.S. Viterbese Castrense comunica che lo studio di fisioterapia e terapia manuale “Fisio Sport Life” di Strada della Palanzana sarà al fianco dei gialloblu come partner tecnico anche per la stagione 2019/2020.

“Ho avuto il piacere di conoscere il presidente Romano che sin da subito si è dimostrata una persona squisita e seria. Sarà un piacere collaborare anche per questa stagione con la Viterbese e seguire in prima persona l’area della fisioterapia. Forza Leoni, speriamo in una stagione ricca di successi come quella dello scorso anno” ha dichiarato Simone Di Serio Responsabile dei fisioterapisti e dell’area riabilitativa.