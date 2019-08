Avis. Piano strategico della rete trasfusionale Regionale nelle emergenze e maxiemergenze in occasione delle festività di S. Rosa

loading...

NewTuscia – VITERBO – Nelle giornate del 26-27-28-30-31 Agosto 2019, in occasione delle uscite ordinarie già calendarizzate, a seguito della messa in atto del “Piano strategico della rete trasfusionale regionale nelle emergenze e maxiemergenze” per le festività di S. Rosa; Grazie alla disponibilità e collaborazione dei Presidenti delle Avis Comunali si potrà donare il sangue in maniera straordinaria nelle date sotto elencate:

26 agosto 2019

Avis Bassano Romano Punto di prelievo temporaneo Via S. Gratiliano 6 Sede

Punto di prelievo temporaneo Via S. Gratiliano 6 Sede Avis Montefiascone Punto di prelievo temporaneo presso Ospedale Civile

27 agosto 2019

Avis Viterbo Autoemoteca Piazza del Comune VT

28 agosto 2019

Avis Ischia di Castro autoemoteca in Piazza Regina Margherita

autoemoteca in Piazza Regina Margherita Avis Tuscania Punto di prelievo temporaneo Viale Volontari del Sangue – Sede

30/08/2019

Avis S. Oreste Punto di prelievo temporaneo Piazza Canali De Rossi – Sede

31 agosto 2019

Avis Acquapendente Punto di prelievo temporaneo Via Cesare Battisti 49 –Sede

Punto di prelievo temporaneo Via Cesare Battisti 49 –Sede Avis Canepina Punto di prelievo temporaneo Piazza Marconi 1 –Sede

Punto di prelievo temporaneo Piazza Marconi 1 –Sede Avis Fabrica di Roma Punto di prelievo temporaneo Vicolo della Pace 1 –Sede

L’invito è rivolto come di consueto a tutta la cittadinanza e a tutte le sezioni Avis della Provincia di Viterbo.

Per chi non potrà donare in questi giorni, si ricorda che il SIMT di Viterbo presso l’ospedale di Belcolle è aperto al pubblico tutti i giorni dalle ore 8 alle ore 11:30, il martedì e il giovedì dalle ore 14:30 alle ore 17:30

Nella giornata del 3 Settembre l’apertura pomeridiana per le donazioni è sospesa

Tutte le informazioni sono consultabili sul sito www.avisprovincialeviterbo.it

Il Presidente

Diego Biffaroni