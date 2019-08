Torneo Nazionale Open di Tennis, risultati

NewTuscia – ACQUAPENDENTE – Dirittura d’arrivo tabellone limitato di Terza Categoria senza sorprese al Torneo Nazionale Open di Tennis in programma presso il Circolo aquesiano della Località Boario. Il 3.2 Emanuele Sgrevi supera al terzo set il 3.4 Edoardo Cuini. Dopo aver vinto il primo per 6-1 e perso il secondo per 6-4 si aggiudica il parzialino finale per 6-2. Il 3.1 Pietro Regni supera per 6-4 / 7-5 il 3.3 Leonardo Crociani. Il 3.1 Alessandro Mangiavacchi per 6-2 / 6-3 il 3.4 Stefano Bersarglia.

Il 3.1 Giulio Baiardini Paolo il 3.2 Emanuele Sgrevi per 6-2 / 6-3. Ed, infine, Nicola Medei con un doppio 7-6 il 3.4 Edoardo Ciappi. A termine sessione il Direttore di campo Renzo Renzetti che in questi ultimi giorni affiancherà il Giudice Arbitro Dottor Fabio Mosci ha presentato ufficialmente i sedici Categoria 2 che daranno vita al tabellone finale. Alla ottima quantità fa eco la qualità. Visto che ben 7 (percentuale globale del 43.7%) fanno parte della Categoria 2.4: Andrea Taliani, Niccolò Catini, Daniele Chiurulli, Giorgio Portaluri, Federico Cecconi, Raffaele Censini, Alessandro Scialla, Un atleta (percentuale sul totale del 6.2% ) alla Categoria 2.5 : Fausto Barili. Due (percentuale sul totale del 12.5%) alla Categoria 2.6: Alessio Genovese, Framcesco Giuseppe Angelini.

Ed infine sei alla Categoria 2.8 (percentuale sul totale del 37.6%): Pedro Ortega Zancul, Simone Poeta, Andrea Bianchi, Giulio Terrosi, Amedeo Malfetti, AndrEA Lombardelli. “Volevo regalare agli aquesiani ed ai turisti un fine settimana di tennis di alta qualità”, sottolinea il Presidente circolo Enrico Barberini, “ed il mio staff di collaboratori mi ha soddisfatto a pieno”.

GIORDANO SUGARONI