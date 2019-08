Santa Rosa a Teatro Caffeina fra serenità, gusto e tradizione

Posti sicuri in prima fila e ricco buffet: torna l’appuntamento del 3 settembre a via Cavour

NewTuscia – VITERBO – Riceviamo e pubblichiamo. La possibilità di assistere al trasporto della macchina di Santa Rosa comodamente seduti, guardando passare il baldacchino della santa da finestre riservate e direttamente affacciate sul tracciato dei Facchini mentre si gusta l’eccellente aperitivo a buffet di Bistrot Caffeina: torna il 3 settembre alle ore 21 “Santa Rosa al Teatro Caffeina”, la proposta che unisce spettacolo, tradizione e gusto.

Appuntamento alle 19.30 allora, nel giorno più importante per Viterbo, a via Cavour 9, dove alle 21 si potrà assistere in prima fila al trasporto della Macchina che passerà davanti a postazioni di pregio site a pochissimi metri da piazza del Plebiscito, dove il baldacchino di Santa Rosa effettua la sua prima girata. Partecipando all’iniziativa proposta dallo staff di Palazzo Caffeina si otterrà il posto garantito e assegnato davanti a uno degli affacci dello stabile, oltre a poter gustare no-stop la proposta food preparata dai cuochi del Bistrot: torna nel menu la porchettina di Salumificio Coccia Sesto, oltre a portate di primi e secondi freddi e caldi.

“Santa Rosa al Teatro Caffeina è la nostra proposta esclusiva e tradizionale per vivere insieme la festa più attesa della nostra città”, dichiara Vanessa Sansone, titolare di Bistrot Caffeina: “Passare il 3 settembre affacciati alle finestre di via Cavour è il modo migliore per godersi Santa Rosa da una location di eccezione”, aggiunge.

La quota di partecipazione, da 50 euro bevande escluse, è ridotta per i tesserati di Fondazione Caffeina Cultura ed è valevole per un massimo di 30 partecipanti, che avranno dunque l’occasione di assistere al trasporto fra cibo di qualità, completa comodità e perfetta serenità. Per info e prenotazioni: caffeinabistrot@gmail.com o +39 392 301 81 73.