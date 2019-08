Rientrati dalle ferie straordinariamente, i tecnici della Ortopedia Giuliani

NewTuscia – VETRALLA – Riceviamo e pubblichiamo.

Ieri, 20 agosto, André Anderson (per un plantare) e Manuel Lazzari (per tutore mano dx), giocatori della S.S.Lazio, sono venuti a Vetralla per poter risolvere i problemi d’infortunio accorsi. I tecnici di Ortopedia Giuliani sono dovuti rientrare per poter risolvere in tempo record!

Particolarissimi i tutori a Manuel Lazzar, uno dei quali con tecnologia Neofrakt; esclusivo, solo da Giuliani. Tutore composto da resina automodellante ultra leggera che permetterà al giocatore di poterci giocare oltre che bagnarlo, in più la chiusura a zip permette di togliere il tutore e fare la terapia per un miglior recupero.

L’altro tutore è un mix di prodotti hitech titanio + carbonio modulabile e regolabile. Permette una straordinaria resistenza e flessibilità!





