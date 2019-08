Registro nazionale delle imprese storiche: proroga iscrizioni fino al 30 settembre

Ampliata la possibilità per le imprese ultracentenarie di presentare la propria candidatura alla Camera di Commercio Viterbo

NewTuscia – VITERBO – C’è tempo fino al 30 settembre 2019 per candidarsi a entrare nel Registro nazionale delle imprese storiche, promosso da Unioncamere(www.unioncamere.gov.it), allo scopo di incoraggiare e premiare quelle imprese che nel tempo hanno tramesso alle generazioni successive un patrimonio di esperienze e valori imprenditoriali.

Il Registro nazionale delle imprese storiche è uno strumento che raccoglie le imprese ultracentenarie e ne testimonia le trasformazioni e i caratteri più profondi, spesso radicati nell’identità nazionale e territoriale, ma anche la capacità di coniugare innovazione e tradizione, apertura al mondo e appartenenza alla comunità.

Possono essere iscritte nel Registro tutte le imprese di qualsiasi forma giuridica operanti in qualsiasi settore economico, iscritte nel Registro delle imprese e attive, con esercizio ininterrotto dell’attività nell’ambito del medesimo settore merceologico per un periodo non inferiore a 100 anni. Tale requisito temporale deve essere maturato al 31 dicembre 2018 (ovvero, l’attività deve esistere almeno dal 1918).

Le imprese della Tuscia interessate sono invitate a presentare la loro candidatura alla Camera di Commercio di Viterbo utilizzando la modulistica disponibile sul sitowww.vt.camcom.it

Per ulteriori informazioni, consultare l’avviso di riapertura delle iscrizioni e il Regolamento: Segreteria generale, tel. 0761.234457 – 0761.234424,segreteria.generale@vt.camcom.it