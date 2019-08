Paola Bugiotti entra nella Lega

NewTuscia – VITERBO – Riceviamo e pubblichiamo. È con grande piacere che il gruppo Lega al Comune di Viterbo dà ufficialmente il benvenuto alla Consigliera Paola Bugiotti, a seguito dell’incontro avvenuto nella giornata di ieri con il Sen. Fusco, vicecoordinatore regionale Lega.

L’arrivo di Paola Bugiotti, dirigente scolastica, è un importante riconoscimento del lavoro svolto dal partito sul territorio provinciale.

L’entrata della Consigliera Bugiotti va ad arricchire l’ormai ampia squadra di amministratori della Tuscia e certifica la volontà del partito di voler crescere con personalità qualificate che possano apportare un proprio contributo in termini di competenze e professionalità.

La sua adesione alla Lega non avrà alcun impatto sui rapporti con le altre forze politiche di maggioranza, ma sarà da stimolo per un lavoro ancora più efficace della Lega in favore dei cittadini.

Lega Viterbo augura quindi un proficuo lavoro a Paola Bugiotti, certi del suo impegno e del suo lavoro in favore della comunità.

Lega Viterbo