I panini della tradizione, a Viterbo sta per arrivare “Leccabaffo”

NewTuscia – VITERBO – Riceviamo e pubblichiamo. Un marchio made in Tuscia sta per impreziosire la città dei papi: proprio da Viterbo prende vita “Leccabaffo”, un franchising che, ancora prima di aprire in città, è già richiestissimo in tutta la Penisola e anche all’estero.

Un progetto pensato nel 2011 da un’idea futuristica di un gruppo di persone, unite nella passione per il made in Italy, insieme per sviluppare un’offerta culinaria interamente basata sulle eccellenze italiane.

Nasce così un concetto tutto nuovo di “panini della tradizione”, che ingloba l’essenza della storicità della cucina tricolore, realizzati con le migliori virtù enogastronomiche italiane, Tuscia compresa.

Le ricette sono preparate in loco e in collaborazione con aziende leader nel panorama gastronomico. Tutti gli ingredienti, per la quasi totalità, sono certificati, senza conservanti, coloranti e additivi.

Uno speciale sguardo viene dato alla conservazione dei prodotti in atmosfera modificata o sotto vuoto, in modo da mantenere tutte le proprietà organolettiche.

La garanzia è nel marchio stesso: i panini Leccabaffo sono così buoni “da leccarsi il baffo”.

Un viaggio nella qualità, che parte da Viterbo per conquistare il mondo, presentando un prodotto di eccellenza che tiene in considerazione ogni tipo di gusto ed esigenza, dal tradizionale al vegano, fino al celiaco, cui sono dedicati spazi e produzioni privi di ogni tipo di contaminazione.

Ogni panino si trasforma in menù completo con l’aggiunta di un contorno e una bibita a piacere. Un’attenzione particolare è stata data ai bambini, con la creazione di Pappabimbo/a, un menù per i più piccoli, che prevede dei salutari panini con bibita o nettare, un contorno, un dolce a piacere e un gadget a completare la proposta.

Leccabaffo sta arrivando, pronto a diventare un’occasione e un vanto per la città.

All’interno del brand, la maggior parte dei prodotti proposti sono presenti per la singola vendita nella “vetrina delle eccellenze”, come cita lo slogan dello stesso “Quando l’appetito incontra l’eccellenza delle nostre terre”.

Ogni singolo prodotto, panino o menù, è pronto ad entrare nelle vostre case, uffici o posti di lavoro, con servizio delivery specificatamente progettato per essere comodo, veloce ed esaustivo in ogni vostra richiesta.