Variazione gara Viterbese – Paganese

VARIAZIONI GARE – 1 a GIORNATA DI ANDATA – 25 AGOSTO 2019

La Lega, in relazione alle condizioni metereologiche, anche a ratifica delle richieste avanzate dalle società interessate, a modifica di cui al Com. Uff. n.4/DIV del 13.08.2019, ha disposto per le sottonotate gare le seguenti variazioni:

GIRONE B TRIESTINA GUBBIO Domenica Ore 16.30 Stadio “Nereo Rocco”, Trieste GIRONE C CATANZARO TERAMO Domenica Ore 16.30 Stadio “Nicola Ceravolo”, Catanzaro Stadio “R. CAVESE PICERNO Domenica Ore 20.45 Menti”, Castellammare di Stabia Stadio “Vito MONOPOLI VIBONESE Domenica Ore 18.30 Simone Veneziani”, Monopoli Stadio “Giovanni VIRTUS FRANCAVILLA REGGINA Domenica Ore 16.30 Paolo ii”, francavilla fontana stadio “enrico VITERBESE CASTRENSE PAGANESE Domenica Ore 18.30 Rocchi”, Viterbo

Pubblicato in Firenze il 20 Agosto 2019

IL PRESIDENTE

Francesco Ghirelli