Il Sindaco Giovanni Maria Arena riceve il Presidente della Viterbese Marco Arturo Romano alla vigilia dell’esordio in campionato

Maurizio Fiorani

NewTuscia – VITERBO – Oggi pomeriggio intorno alle ore 15 il Sindaco Giovanni Maria Arena ha ricevuto il neo presidente della Viterbese-Castrense Marco Arturo Romano per dare gli auguri a nome della Amministrazione Comunale di Viterbo alla società gialloblù per la nuova stagione sportiva agonistica che ormai bussa alle porte. Difatti domenica prossima inizierà il campionato di serie C con l’esordio della squadra gialloblù impegnata in casa con la Paganese per la prima di campionato.

All’incontro erano presenti il Sindaco di Viterbo Giovanni Maria Arena, il neo Presidente della Viterbese Marco Arturo Romano ed il Direttore Generale Diego Foresti in rappresentanza della dirigenza della società gialloblù, mentre per il Comune di Viterbo erano presenti l’assessore Marco De Carolis ed i consiglieri Marco Achilli e Giulio Marini.

Scambio di auguri tra il Comune di Viterbo nella figura del Sindaco ed il Presidente. Ad Arena è stata consegnata la targa e una maglia gialloblù con scritto Giovanni Arena nr.1.

Il Sindaco Arena ha confermato che domenica sarà allo stadio per assistere alla partita della Viterbese.

“Nonostante il poco tempo che sono arrivato a Viterbo sono stato bene accolto dai tifosi e dalla Città di Viterbo” ha affermato il Presidente Marco Arturo Romano “Siamo stati inseriti in un girone difficile con squadre molto forti come Catania e Bari, ma abbiamo una buona squadra con giovani molto promettenti, come Volpe, Molinaro e Tounkara e giocatori over esperti e validi. La Viterbese non deve rappresentare solo la città di Viterbo, ma anche il territorio e la provincia, quindi abbiamo deciso di togliere dal nome Castrense.”

Proseguendo nel suo intervento il presidente gialloblù ha chiesto al Comune di Viterbo interventi come il ripristino della tribuna Prato Giardino in quanto lo stadio Enrico Rocchi deve aver una struttura chiusa dal punto di vista dell’aspetto televisivo e deve impressionare gli avversari che scendono a giocare al Rocchi.

A conclusione di questo pomeriggio l’intervento del consigliere comunale Giulio Marini, il quale ha ribadito in merito alla questione dello stadio Rocchi: “Siamo stati recentemente alla Regione Lazio per cercare di acquisire la proprietà dello stadio per poi poter iniziare a fare gli investimenti come la ristrutturazione dell’impianto rispettando la richiesta del presidente della Viterbese Marco Arturo Romano.”

La speranza dei tifosi della Viterbese è che finalmente in questa stagione calcistica tra l’Amministrazione Comunale e la società gialloblù si possa instaurare un rapporto di collaborazione proficua ed un clima di relazioni distese e costruttive, dopo un lungo periodo spesso costellato di tensioni e polemiche abbastanza accese, che certamente non hanno fatto bene allo sport cittadino, specie per quanto riguarda il problema cronico della mancanza d’infrastrutture e campi d’allenamento per la prima squadra ed il settore giovanile della Viterbese.