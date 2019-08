Settimo trofeo delle Contrade a Orte

Simone Stefanini Conti

NewTuscia – ORTE – Sono Aperte presso l’Associazione ADS “Atletica Orte” le iscrizioni al 20 “Trofeo delle sette Contrade” che avrà luogo domenica 1 settembre con partenza alle ore 10 ed arrivo alla Rocca, nel Centro storico.Il percorso si snoderà lungo 12,5 chilometri. E’ previsto anche quest’anno il pacchetto ricettivo “Orte per te”.

Anche quest’anno, dopo il positivo riscontro degli anni scorsi , l’Atletica Orte ha pensato di trascorrere insieme agli appassionati dell’Atletica un’intesa giornata di sport, turismo e divertimento, in occasione del Trofeo delle Sette Contrade del 1 settembre.

Per le informazioni e le prenotazioni gli organizzatori invitano gli interessati a scrivere a atleticaorte@atleticaorte.it o consultare il sito www.atleticaorte.it per eventuali variazioni di programma. Dimperticolare intesse la manifestazione Baby Corrintuscia per i picccoli atleti e la Camminata non competitiva nel borgo e nel contado per apprezzare in corsa le bellezze del centro storico e della campagna circostante.