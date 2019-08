“Luci e ombre nel medioevo”: il 4° concorso di pittura estemporanea presieduto dal maestro Roberto Joppolo

Simone Stefanini Conti

NewTuscia – ORTE – L’Ente Ottava Medievale e l’Assessorato alla Cultura del Comune di Orte hanno bandito per sabato 1 settembre la quarta edizione del Concorso di Pittura Estemporanea a cui possono partecipare tutti i cultori della pittura purché maggiorenni , senza distinzione di nazionalità.

Il Concorso è aperto a qualsiasi tecnica pittorica, purché applicabile e rappresentabile su tela, nonché ogni tipo di interpretazione del quadro: paesaggistica, figurativa, astratta, polimaterica. Il Concorso verterà sulla rappresentazione estemporanea avente come tema il Medioevo e si svolgerà dalle 10 alle 19 di domenica 1 Settembre 2018.

L’iscrizione all’estemporanea dovrà essere effettuata inviando in allegato un documento di identità e la scansione della scheda di partecipazione compilata e sottoscritta all’ indirizzo di posta elettronica: info@ottavamedievale.it indicando come oggetto: ESTEMPORANEA “LUCI E OMBRE NEL MEDIOEVO”.

Sarà altresì possibile, entro il medesimo termine, consegnare a mano la propria candidatura direttamente all’ufficio dell’Ente Ottava Medievale, situato in Piazza della Libertà. La premiazione del Concorso si svolgerà alle ore 19 presso il “Nuovo cineteatro Proba Falconia” .

La Giuria sarà presieduta dal Maestro Roberto Joppolo, apprezzatissimo scultore e Maestro d’Arte, autore tra le tante opere sparse in tutto il mondo della statua della Virgo Prudentissima, benedetta il 17 settembre 1989 da san Giovanni Paolo II sullo svincolo autostradale di Orte. I giurati provvederanno ad una selezione delle opere ritenute migliori e a stilare la classifica dei premiati, il cui giudizio è da ritenersi insindacabile. La Giuria rimarrà segreta fino al momento della votazione.

Le opere saranno premiate: per la Categoria A GIURIA TECNICA Categoria B GIURIA POPOLARE. Le Opere prime classificate di ogni categoria, diventeranno di proprietà dell’Ente organizzatore e, le altre se non ritirate entro 30 giorni dalla data della premiazione, saranno trattenute e diverranno anch’esse di proprietà dell’Ente. A tutti i partecipanti verrà rilasciato un attestato di partecipazione firmato dal Maestro Roberto Joppolo e, al termine della manifestazione, agli stessi artisti sarà offerta una cena nelle tipiche Taverne delle Sette Contrade.

L’Ottava di Sant’Egidio, torna come ogni anno per offrire agli abitanti ed ai tanti turisti suggestioni, brani di vita, Valori sempre attuali di aggregazione sociale che qualificano e migliorano la vita della nostra Città. In occasione dell’ OTTAVA DI S. EGIDIO, la città di Orte si rende accogliente per le migliaia di ospiti che partecipano alle rievocazioni medievali. In questo periodo di preparativi va rivolto un doveroso ringraziamento a quanti prestano il loro prezioso contributo per la migliore riuscita delle rievocazioni medievali.

La manifestazione dimostra la validità dell’intuizione del gruppo di giovani che negli anni Settanta del Novecento dettero vita all’Ente, con le sue articolate componenti delle Sette Contrade, degli Arcieri, degli Sbandieratori, del Corteo Storico, dell’Accademia dei Signori Disuniti.

Il ruolo del volontariato culturale, come la programmazione di tanti eventi culturali e rievocativi che caratterizza anche quest’anno la 48^ edizione dell’Ottava di Sant’Egidio rappresentano comunque validissimi strumenti di promozione della città di Orte, e della Tuscia viterbese nel suo complesso.

Come ogni anno le giornate della rievocazione storica costituiranno l’occasione propizia per i residenti e gli ospiti per rivalutare il patrimonio artistico della Città, con la partecipazione alle iniziative artistiche, letterarie, rievocative e ludiche, con le visite ai musei, ai monumenti, alle rassegne di pittura e scultura, alle botteghe artigianali ed alle tradizionali taverne.

I “giovani tamburi lontani” che abbiamo percepito nelle notti di fine agosto vengono a rassicurarci che, nonostante tutto, le componenti della comunità cittadina – con i suoi giovani in particolare – torneranno ad offrire con l’Ottava di Sant’Egidio il meglio di sé, attraverso il dipanarsi di appuntamenti privilegiati di cultura, folklore, di gastronomia delle sette taverne di contrada, ma anche i giuochi storici, i mercatini degli antichi mestieri, le giullarate, le performances artistiche di varie compagnie italiane, il teatro, la musica, e, da non perdere, le visite turistiche ad Orte Sotterranea.