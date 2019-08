Il Senatore Battistoni alla Sagra degli Gnocchi di San Lorenzo Nuovo

NewTuscia – SAN LORENZO NUOVO – Battistoni (FI): “Una sagra degli gnocchi entusiasmante. Una delle edizioni migliori. Complimenti agli organizzatori”.

Con queste parole il senatore Francesco Battistoni saluta la quarantaduesima edizione degli gnocchi di San Lorenzo Nuovo conclusasi ieri sera.

“Migliaia di persone in una piazza gremita per un bellissimo colpo d’occhio finale – prosegue Battistoni -. Devo complimentarmi con tutti i soggetti che hanno organizzato, dall’amministrazione comunale, all’associazione Pro San Lorenzo. Impressionante il numero di giovani volontari che hanno reso possibile la realizzazione di questa manifestazione che deve essere annoverata ormai come una delle tradizioni enogastronomiche più importanti della provincia di Viterbo”.

“Ovviamente – prosegue il senatore di Forza Italia – l’aspetto culinario non è secondario. Visitando le cucine mi sono reso conto di quanto amore e passione c’è dietro un evento del genere. Otto giorni a questi ritmi è qualcosa di unico”.