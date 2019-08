Vulci on the beach: “Una soddisfazione vedere il lungomare e i locali pieni”

NewTuscia – MONTALTO MARINA – Riceviamo e pubblichiamo.Con la serata anni ’90 del 15 agosto si è concluso il Vulci Festival a Montalto Marina. Una girandola di eventi sul lungomare tra musica, deejay e comicità.

“In questa nuova versione on the beach – commentano l’assessore ai grandi eventi Silvia Nardi e l’assessore ai lavori pubblici Giovanni Corona – abbiamo creduto sin da subito. Si tratta di un progetto sul quale stavamo lavorando già da due anni e che finalmente questa estate ha preso vita sulla spiaggia di piazzale Tirreno. Un format tutto dedicato ai giovani – aggiungono – e che ha sicuramente spostato il flusso turistico direttamente alla marina, venendo incontro anche e soprattutto alle esigenze degli operatori turistici.

Vedere tanta gente passeggiare per le vie del mare e riempire i nostri lacali è stata la soddisfazione più grande e il chiaro segnale che il progetto ha raggiunto il suo scopo. Un grazie speciale – concludono Nardi e Corona – va al sindaco in primis che ha subito sposato l’idea e creduto nel nuovo format, alla polizia locale, alle forze dell’ordine, ai nostri uffici cultura e lavori pubblici, e ai tanti volontari che si sono messi a disposizione per questa stupenda manifestazione che ha portato un tocco di colore e vivacità alla marina”. Appuntamento al prossimo anno.