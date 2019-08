Tarquinia, domenica 1 settembre 2019 il raduno provinciale dei Bersaglieri

NewTuscia – TARQUINIA – Si svolgerà domenica 1 settembre 2019, a Tarquinia (VT), il raduno provinciale dei Bersaglieri denominato “Città di Tarquinia”. La manifestazione sarà l’occasione per mostrare il recente restauro del monumento ai bersaglieri, realizzato 18 anni fa nel quartiere “Madonna dell’Olivo”. Inoltre, sarà festeggiata la Madonna del Cammino, Patrona dei fanti con il cappello piumato.

Il programma prevede alle 8.30 l’ammassamento dei partecipanti in via Berlinguer e via Aldo Moro, alle 9.30 l’alzabandiera e la resa degli onori ai Caduti della specialità e gli interventi delle autorità civili e militari; alle 10 la sfilata per le vie del quartiere con la corsa finale al suono delle fanfare. Alle 11 si terrà la Santa Messa presso la parrocchia Madonna dell’Olivo e infine alle 13 il rancio presso i ristoranti convenzionati.

Il raduno si svolge con il patrocinio di Regione Lazio, provincia di Viterbo, Comune di Tarquinia, Università Agraria di Tarquinia e della Fondazione Cassa di Risparmio di Civitavecchia.

“Invitiamo tutti i bersaglieri e la cittadinanza a partecipare al raduno – dichiara il presidente della sezione di Tarquinia dell’ANB, Mauro Belli – sarà anche l’occasione per mostrare il restauro del monumento ai nostri gloriosi caduti e la sistemazione dell’area circostante.”

Per contatti: bersaglieri.tarquinia@gmail.com, 331.4179228, 333.2601167.

Associazione Nazionale Bersaglieri, sezione di Tarquinia

“MAVM Alceste Moscetti”