“E’ stata una bella serata dedicata all’integrazione”

NewTuscia – TARQUINIA – Riceviamo e pubblichiamo. “È stata una bella serata dedicata all’integrazione”. Tiziano Monti, Obiettivo 3 di Alex Zanardi e testimonial del progetto, commenta la giornata SuperAbile all’interno di Sport N Roll, manifestazione organizzata al Lido.

Con il lungomare dei Tirreni isola pedonale, mentre andavano in scena altri spettacoli, molti sono stati i simpatizzanti del progetto, nato da un’idea di Alfredo Boldorini, che hanno voluto salutare i propri beniamini.

Ho visto molte persone, ragazzi soprattutto, – aggiunge Tiziano Monti, sceso in campo con la sua bici – interessati sia al nostro progetto SuperAbie che all’handbike in generale. Tante domande e molta curiosità intorno a questo tipo di sport. Colgo l’occasione per ringraziare l’amministrazione comunale in particolare l’assessore Martina Tosoni, il consigliere comunale Matteo Costa, Fabrizio Ercolani, ideatore di Sport N Roll, per la grande disponibilità e aiuto offertoci. Eventi come questo – conclude Tiziano – permettono ad ognuno di noi di vedere lo sport sotto diversi punti di vista, in particolare come possibilità di superare i propri limiti”.

All’evento – oltre a Tiziano Monti – hanno partecipato Gianni Legni, Fabio Coscia, il giovanissimo Simone Moi, accompagnato dai genitori Fabio e Simona, Fortunata Scarponi e Alfredo Boldorini.

Presente un gazebo informativo per illustrare tutte le attività passate e future.

“E’ stata una bellissima serata – puntualizza Alfredo Boldorini, fondatore del progetto – a contatto non solo con i nostri simpatizzanti che in città sono davvero in tantissimi ma anche con le tante persone che hanno voluto salutarci.

Quella di ieri sera è stata una bella occasione per stare tra la gente e diffondere il messaggio di SuperAbile – puntualizza Alfredo Boldorini -. Ringrazio tutti gli organizzatori di Sport N Roll per il graditissimo invito, l’Amministrazione Comunale per averci supportato nella parte logistica, i nostri testimonial che, nonostante il periodo di vacanza, hanno voluto essere presenti nel punto informativo praticando sport dal vivo segno che i limiti non esistono, dando informazioni e spiegando nel dettaglio qual è la nostra politica inclusiva”

