Flaminia calcio, Matteo Massaccesi convocato per la gara contro il Ladispoli

NewTuscia – CIVITA CASTELLANA – Riceviamo e pubblichiamo. Si allunga la lista dei giocatori della Flaminia Civita Castellana. E’ entrato a far parte del gruppo dei giocatori a disposizione del tecnico Francesco Punzi, il giovane difensore Matteo Massaccesi, classe 2001 che è stato convocato per la gara contro il Ladispoli valida per il turno preliminare di Coppa Italia. L’inzio è fissato per le 18.

Il giovane, civitonco doc, che nelle scorse stagioni ha giocato nelle giovanili della Viterbese era stato già in ritiro con la Flaminia a Cascia nel corso della preparazione mettendosi in evidenza . Prosegue pertanto la linea della società rossoblù di voler valorizzare i giovani locali.

Per quanto riguarda la gara contro il Ladispoli sono stati convocati 21 giocatori.