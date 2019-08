Il Cardinale Comastri a Onano per Pio XII

NewTuscia – ONANO – Mercoledì 21 Agosto 2019 ore 17 ad Onano (VT) in Piazza Umberto I verrà, alla presenza del Sindaco Giuliani Giovanni, delle autorità civili e militari, delle Confraternite e della “Banda Comunale S. Cecilia”, Sua Eminenza Reverendissima il Cardinale ANGELO COMASTRI. Arciprete della Basilica di S. Pietro e vicario generale del papa nella Città del Vaticano, in occasione di quattro anniversari del Venerabile Papa EUGENIO PACELLI- PIO XII: i 120 anni dall’Ordinazione Sacerdotale, 90 anni dalla creazione a cardinale, 80 anni dall’elezione a sommo pontefice e 10 anni dalla dichiarazione di venerabilità. All’arrivo Sua Eminenza visiterà il palazzo Monaldeschi della Cervara dove ha sede il Comune di Onano. NewTuscia – ONANO – Mercoledì 21 Agosto 2019 ore 17 ad Onano (VT) in Piazza Umberto I verrà, alla presenza del Sindaco Giuliani Giovanni, delle autorità civili e militari, delle Confraternite e della “Banda Comunale S. Cecilia”,in occasione di quattro anniversari del Venerabile Papa EUGENIO PACELLI- PIO XII: i 120 anni dall’Ordinazione Sacerdotale, 90 anni dalla creazione a cardinale, 80 anni dall’elezione a sommo pontefice e 10 anni dalla dichiarazione di venerabilità. All’arrivo Sua Eminenza visiterà il palazzo Monaldeschi della Cervara dove ha sede il Comune di Onano.

Dopo la visita si recherà in Piazza PIO XII per una breve sosta davanti alla statua della Madonna di Lourdes, seguirà alle 18.00 la Concelebrazione Eucaristica, in onore di Maria Regina, nella Chiesa Parrocchiale di S. Croce dove don Eugenio Pacelli celebrò da novello sacerdote una delle prime Messe, oltre ad essere devoto della Madonna del Buon Consiglio venerata dagli Onanesi.

La celebrazione liturgica sarà animata dalla Corale di Acquapendente diretta da Romano Gordini. Si ringrazia la Protezione Civile di Onano e quanti parteciperanno alla buona riuscita dell’evento.