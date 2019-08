Comune Tarquinia, l’amministrazione si stringe attorno alla famiglia di Lorenzo Brizi

NewTuscia – TARQUINIA – L’Amministrazione di Tarquinia, in un momento difficile come la perdita di un caro, si unisce al dolore della famiglia di Lorenzo Brizi deceduto ieri a Siena. Un ultimo grande gesto di altruismo e solidarietà dimostrato da lui e dalla sua famiglia che, come voluto lui, ha concesso l’espianto degli organi che potranno dare speranza ad altre persone sofferenti.

Il sindaco Alessandro Giulivi, inoltre, rivolge un particolare ringraziamento al primo cittadino di Siena, Luigi De Mossi che, nonostante fosse molto impegnato istituzionalmente in questi giorni, alle prese con il tradizionale e millenario Palio, non ha fatto mancare il proprio sostegno, la vicinanza, ai familiari di Brizi, nostri concittadini.