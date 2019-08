Sport’n’Roll feat Fermento vive l’ultimo weekend: gli eventi di sabato 17 agosto

NewTuscia – TARQUINIA – Sport’n’Roll feat Fermento vive il suo weekend finale regalando, anche dopo Ferragosto, animazione di ogni tipo e per tutti i gusti ai visitatori di Tarquinia Lido.

Sabato 17 agosto è la serata ideale per una passeggiata a caccia di fresco, magari assaggiando qualche curiosa pietanza da street food e, soprattutto, cercando refrigerio nel gusto di una delle tante birre artigianali proposte dai venti birrifici presenti. Un vero e proprio viaggio nel gusto, occasione imperdibile per gli appassionati della birra, ma anche sfiziosa opportunità per chi si trova a vivere una serata a Tarquinia. E per tutti un assaggio di cocomero a sorpresa.

Musicalmente parlando, il palco che nelle sere scorse ha ospitato Matia Bazar, MiWa e Easy Pop si accenderà, sabato 17, alle 22 e 30, per l’esibizione live di Donatella Milani, cantautrice che – dopo il successo degli anni ’80 – è tornata alla ribalta lo scorso anno con la partecipazione televisiva, su Rai 1, al programma “Ora o mai più”.

Infine lo sport, che in questo weekend concentra tutta la propria attenzione sul beach volley: sulla sabbia del campo di Sport’n’Roll tante coppie si sfidano per ottenere l’accesso alla fase finale in programma domenica sera, in un torneo organizzato anche con la sapiente collaborazione di TVB – Tarkna Volley Beach.

Sport’n’Roll feat. Fermento è, come detto, organizzata dalla Pro Loco Tarquinia ed Evensound, con il contributo del Comune di Tarquinia e la collaborazione di Assotur, Sib, Federbalneari, Confocommercio Lazio Nord, Sottosuono, Superabile, Tarkna Volley Beach, Parco Avventura Riva dei Tarquini e Arco Club Tarkna, con la media partnership di Radio Italia Anni ‘60.