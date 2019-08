Sere d’Estate al castello: il 16 agosto Pino Daniele Opera in concerto

NewTuscia – SANTA MARINELLA – Dopo il grande successo di pubblico dei primi due appuntamenti con Massimo Ranieri e Maurizio Battista che hanno fatto il tutto esaurito la rassegna Sere d’Estate, organizzata dalla Regione Lazio e realizzata da LAZIOcrea in collaborazione con il Comune di Santa Marinella e Coopculture, prosegue con un concerto dedicato al grande Pino Daniele. Il progetto realizzato dalla ProCulTur propone in chiave cameristica 12 brani di Pino Daniele con una orchestra composta da giovani musicisti napoletani di grande talento diretti dal M° Paolo Raffone, e la voce splendida, profonda e penetrante di Michele Simonelli. Ad accompagnare l’organico alcuni dei musicisti storici che hanno collaborato con il ‘Nero a Metà’: Rosario Jermano, Ernesto Vitolo, Antonio Onorato, Marco Zurzolo, Roberto Giangrande, Valentina Crimaldi, Donatella Brighel.

L’idea nasce da una storia di profonda amicizia che legava Pino Daniele e Paolo Raffone, ma soprattutto dalla loro collaborazione che prende le mosse dalla formazione musicale di Pino fino alla pubblicazione dei primi dischi che lo portarono all’attenzione del pubblico e poi al grande successo nazionale e internazionale. Alcuni di quei brani, era il 1985, arrangiati da Raffone insieme a Pino con una orchestrazione classica [tecnicamente “da camera”], furono sperimentati in un tour nei maggiori teatri italiani in cui Pino era accompagnato, da una vera orchestra con archi e fiati. L’iniziativa restò nel cassetto del maestro Raffone per anni, con la reiterata ed affettuosa promessa reciproca che avrebbero dovuto concretizzare tale opera in futuro.

Nel 2014 Simonelli e Raffone incisero piano e voce il brano “Che ore so“, Pino l’ascoltò e gli piacque moltissimo, al punto da mostrare un certo interesse nell’intero progetto iniziato proprio da lui e Raffone nel lontano 1985. Pino e il Maestro Raffone si ripromisero di lavorare insieme a questo progetto, cooptando Michele Simonelli, del quale apprezzavano il colore, il timbro e la duttilità della voce. Purtroppo per motivi di tempo il tutto fu rinviato a causa dei tanti impegni del noto artista, con la promessa di riprenderlo quanto prima. Sventuratamente i problemi di salute e la prematura scomparsa del cantautore napoletano non lo resero più possibile.

Nello scorso 2018, Raffone e Simonelli, avvalendosi degli storici musicisti che avevano già collaborato al tour nel 1985, hanno deciso di portare a compimento il progetto tanto caro allo stesso Pino. Nasce così il disco dal titolo PINO DANIELE OPERA, un album prodotto da Jonathan Goldsmith, uscito nel mese di maggio 2018; l’album presenta 12 grandi successi di Pino Daniele rivisitati in chiave cameristica dal maestro Paolo Raffone. Dodici i brani, proposti anche in concerto, che ripercorrono i momenti più significativi della carriera di Pino Daniele, rivestiti con un abito nuovo, mai indossato finora: “l’abito cameristico”. Una vera e propria ‘chicca’ per gli appassionati di uno dei più grandi artisti italiani che, con i suoi successi, le sue poesie ed il suo sound, ha letteralmente cambiato il modo di fare musica dagli anni ’70 ad oggi.

Lo spettacolo ha una durata di circa 120 minuti.

Si ringraziano gli Special Sponsor di Sere d’Estate

Poste Italiane

Volkswagen Group Italia

Castello di Santa Severa