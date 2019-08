Nicola Piovani al Calvi Festival Sabato 17 Agosto

NewTuscia – CALVI DELL’UMBRIA – Riceviamo e pubblichiamo. Il Premio Oscar Nicola Piovani sarà ospite della quarta edizione del Calvi Festival. Quella di sabato 17 agosto sarà una serata eccezionale: il M° Piovani, artista riconosciuto a livello internazionale, proporrà la sua Leçon-concert , “La musica è pericolosa”, una sorta di racconto autobiografico in cui il compositore condivide con il pubblico ricordi, aneddoti ed emozioni di oltre 40 anni di carriera. Lo spettacolo è stato commissionato per la prima volta dal festival di Cannes nel 2003, da qui il titolo francese.

“Sono felice di ospitare il maestro Nicola Piovani nell’ambito del Calvi Festival – riferisce il direttore artistico Francesco Verdinelli – ed invito tutti all’appuntamento con la sua grande musica“.

L’evento avrà luogo in piazza Mazzini, sabato 17 agosto alle ore 21.15.

Il Calvi Festival è caratterizzato dalle varie sezioni dedicate alla danza, alla musica, al teatro, all’arte, al cinema e dall’alta qualità della programmazione. Tutti gli eventi, fino al 7 settembre, sono ad ingresso gratuito.

Sito ufficiale: www.calvifestival.it

Domenica 18 agosto, per la sezione Calvi Teatro, in piazza Mazzini alle ore 21.15 andrà in scena “Doctor Faustus”, di Marlowe, con Edoardo Siravo e Antonio Salines.