Montefalco. Il 16 e il 17 la città festeggia Santa Chiara

NewTuscia – MONTEFALCO – Gli eventi dell’Agosto montefalchese proseguono nei prossimi giorni con le celebrazioni dedicate a Santa Chiara: venerdì 16 agosto ci sarà la Processione delle Lampade, sabato 17 agosto alle 11 la Messa solenne nella chiesa di Santa Chiara, mentre la sera in piazza del Comune in programma il musical prodotto dalla parrocchia di San Michele Arcangelo di Bevagna su “Madre Teresa, un cuore infinito”. Si prosegue alle 23:30 con lo spettacolo pirotecnico a cura del Comitato festeggiamenti Santa Chiara.

Domenica 18 torna la tradizionale fiera di Santa Chiara lungo la cinta muraria, mentre alle 21.30 in piazza del Comune in programma una serata di beneficenza a cura dell’associazione “Andrà tutto bene…Pam” con la musica di Anonymous Rockband ed estrazione delle 30 opere d’arte in palio con la lotteria di beneficenza.

La lotteria di beneficenza “Arte per Pamela 2019” è stata organizzata dall’associazione di promozione sociale “Andrà tutto bene…Pam-ODV”, ed è la risposta di molti artisti alla chiamata della solidarietà.

Trenta i premi in palio tra opere pittoriche, fotografiche e scultoree, che potranno essere vinti dai fortunati che posso acquistare i biglietti in vendita presso alcuni esercizi commerciali della Provincia di Perugia fino al 15 agosto. Gli artisti coinvolti sono: Alfio Tabarrini, Alison Ryde, Andrea Calisti, Angela Cacciamani, Antonio Buonfiglio, Armando Moriconi, Arturo Ricciòli, David Pompili, Esmeralda, Francesca Greco, Gianni Bagli, Giuliana Baldoni, Klavdij Tutta, Leonardo Battistini, Luca Leandri, Luigi Frappi, Luigi Tosti, Marco Boggiani, Marco Giacchetti, Massimo Botti, Michele Ronca, Neil Moore, Paolo Maccari, Pier Paolo Metelli, Sandra Fiordelmondo, Silvana Iafolla, Stefania Rosichetti, Theo Niermeijer (donata da Associazione Contemporanea), Vanessa Pallotta, Vincenzo Martini, Virginia Ryan.

Comune di Montefalco