NewTuscia – VALENTANO – Ogni 14-15 Agosto a Valentano, in provincia di Viterbo, si celebra una ricorrenza religiosa molto sentita, unica nel suo genere: La tiratura del solco dritto (14 agosto), seguita dalla festa della Madonna d’Agosto (15 agosto).

La realizzazione del solco apparteneva a riti agricoli pagani molto antichi che il cristianesimo ha convertito in celebrazioni di culto Mariano. Non è chiaro, infatti, quando ha avuto inizio questa tradizione. Nel mondo cristiano i festeggiamenti dell’Assunzione risalgono tra la fine del IV e l’inizio del V secolo, mentre appare per la prima volta nello statuto di Valentano del 1558 con il nome di Santa Maria d’Agosto.

La caratteristica che rende unica questa festa di Valentano è il suo legame con il mondo contadino. All’alba del 14 Agosto, un gruppo di bifolchi – scelti dal Deputato/Signore della festa – si riuniscono nella piana ai piedi del paese. Dopo il segno della croce e l’invocazione a S. Isidoro, protettore dei contadini, inizia il rituale di ringraziamento, propiziazione e auspicio.

Seguendo un percorso segnato in precedenza con delle biffe di legno, viene tracciato (tirato) un solco dritto che divide a metà la pianura e che, in un certo senso, simboleggia anche l’ascesa di Maria al Cielo. Leggenda vuole che più il solco sarà dritto, più il raccolto sarà abbondante.

Il solco deve essere rivolto verso il paese, così da poter osservare se è stato tracciato bene, e avere un riferimento verso l’orizzonte.

Durante questa operazione ai bifolchi non è concesso mangiare, ma solo bere acqua. Solo alla fine del rito il Signore della festa offre loro la colazione.

Al ritorno in paese, un piccolo corteo parte dalla casa del Deputato. Con a capo un giovane che suona il tamburo, al ritmo del biscotto al cu’ (biscotto sul sedere), e altri due che portano i cosiddetti ceri – su cui sono posti un biscotto e un grappolo d’uva (il pane e il vino) – ci si dirige verso la Chiesa. Coloro che trasportano i doni per la Madonna indossano delle fasce che portano altrettanti biscotti che cadono sulle terga: da qui il nome di biscotto al cu’.