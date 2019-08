La notte della musica e dello street food a Bolsena

NewTuscia – BOLSENA – Secondo appuntamento della notte per le vie del centro di Bolsena: La Notte della musica e dello street food. Come per la notte della cultura, si parla nuovamente di una serata presente nel programma di Bolsena ormai da anni e, questa volta, affidata alla professionalità dell’organizzazione di eventi Visual Equipe, capitanata da Francesca Talamo. Come le precedenti edizioni, anche in questa occasione la location scelta è il centro storico del paese, a partire da piazza San Giovanni sino ad arrivare alla Basilica di Santa Cristina. Protagonista indiscussa sarà la musica prevista nelle diverse piazze e lo street food affidato alle imprese locali arricchito da food truck esterni. L’orario di inizio previsto per la serata è alle 19.00 in Piazza Matteotti con dj set in compagnia di Fabio Arriga (dal Cluss Club Viterbo) dove seguirà alle ore 20, l’apertura dello street food, alle 21.30 l’esibizione della The Beatles Cover band Lucy and The Walrus e alle ore 23.00, un secondo dj set con Daniele Quatrini e Matteo Bernacchi, sempre Cluss Club Viterbo.

Nel giardino comunale, precisamente presso Largo S. Giovanni La Salle, si esibiranno i Three For Miles-Le più grandi composizioni del genio Miles Davis: un concerto Jazz degli artisti Antonello Sorrentino, Massimo Lattanzi, Luca Celestini e Michele Villetti.

In Corso della repubblica si terranno due esibizioni: alle ore 19 Louis Sax & Lorenzo Napoli mentre alle ore 21, si passa alla musica reggae con LAMPA.

Alle ore 23.00 si esibiranno in piazza Santa Cristina la band I Ragazzi del Club 3.0 con una serie di cover, in Piazza San Giovanni invece, si terrà il concerto della band La Tresca in occasione del Bruschetta Party.

Quarta piazzetta in musica è San Rocco con due esibizioni: alle ore 21.30 Matteo Sacco e alle 23.00 la band Gravity Falls. Una serata all’insegna della musica e della gastronomia: in Piazza Matteotti e in alcuni strutture di Corso della Repubblica e Corso Cavour, si avrà la possibilità di degustare prodotti tipici locali, ittici e poi salumi, formaggi, pizza, fritti, dolci e prodotti Gluten Free; il tutto affidato a food truck e strutture di Bolsena: Pizzeria da Papayo, Alimentari Santinami, i Sapori del Castello, Tutto Fritto, Lago Vivo, Antica Norcineria Morelli, Verde Luna 32 e molti altri.

Divertimento assicurato anche per i più piccini in compagnia del Mago Lapone, il mago che trasforma i desideri in bolle di sapone; poi ancora gonfiabili e altri giochi.

Un evento al quale non poter mancare, una serata unica per poter unire il piacere della musica, la bellezza di Bolsena e il gusto del buon cibo…da strada!