Tuscania Volley, Sartori, Ranalli e Rocchi completano il roster di A3

Ciao Luca. Dopo il fastidioso incidente alla mano che ti ha costretto ad un lungo recupero, questa è l’occasione per rientrare nel “giro che conta”, soprattutto dopo la bella esperienza in Junior League.

“Sì, è stato un periodo davvero difficile per me e spero che questa sia l’occasione per dimostrare che ho ripreso al cento per cento. Per farlo però dovrò impegnarmi al massimo e dare tutto me stesso ad ogni allenamento”.

Cresciuto nel Santa Marinella, poi approdato alla Asdp Civitavecchia, lo scorso anno hai avuto modo di metterti in luce nella Under 20 di Victor Perez Moreno. Cosa si aspetta Matteo Ranalli dalla prossima stagione in A3?