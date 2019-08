Con Sport’n’Roll e Fermento una vigilia di Ferragosto da re e regine a Tarquinia Lido: gli eventi del 14 agosto

NewTuscia – TARQUINIA – Una vigilia di Ferragosto calda, caldissima a Tarquinia Lido: e non solo per le temperature del periodo. Anzi, lo spettacolo di vario tipo che anima il lungomare della località tirrenica diventa la spinta in più per uscire a caccia di un po’ d’aria, assistendo ad evoluzioni sportive, spettacoli musicali ed al concorso di bellezza più curioso della storia cittadina nell’ambito di Sport’n’Roll feat Fermento.

Mercoledì 14 agosto sarà, a Tarquinia Lido, una notte da re e regine. Al Civico Zero, infatti, grazie all’idea del Parco Avventura di Tarquinia ed alla presenza del Dunk Tank – diabolico gioco-sorpresa che sta spopolando nelle prime giornate della kermesse – si terrà a partire dalle 18 il concorso che porterà alla selezione di Miss Sport’n’Roll: Chi vuole partecipare può scrivere al profilo Instagram del Parco Avventura oppure presentarsi direttamente al Civico Zero a Tarquinia Lido. C’è tempo sino a mercoledì 14 agosto alle 18: le aspiranti miss riceveranno la maglia del concorso e sfideranno le altre pretendenti sul trono speciale del Dunk Tank!

Ma anche sul campo di gioco da basket si decreteranno i re – o le regine – del torneo: dopo i due giorni di eliminatorie le sfide dello Street Basket 3 contro 3 arrivano alle finali, e per gli appassionati diventa imperdibile anche l’ultimo atto della gara da tre punti. Nel frattempo, sulla spiaggia, nuovo appuntamento con il Beach Tennis, in un torneo tutto dedicato agli under 16.

E mentre sul lungomare continua la festa della birra, con il gusto artigianale delle birre di Fermento e l’odore degli street food, l’animazione musicale in piazza delle Naiadi sarà affidata agli Easy Pop, la storia del juke box, con la possibilità per il pubblico di scegliere la canzone che vogliono ascoltare proprio come accadeva in passato inserendo la moneta e scegliendo il pulsante.

Sport’n’Roll feat. Fermento è, come detto, organizzata dalla Pro Loco Tarquinia ed Evensound, con il contributo del Comune di Tarquinia e la collaborazione di Assotur, Sib, Federbalneari, Confocommercio Lazio Nord, Sottosuono, Superabile, Tarkna Volley Beach, Parco Avventura Riva dei Tarquini e Arco Club Tarkna, con la media partnership di Radio Italia Anni ’60.