NewTuscia – MONTEFALCO – Gran finale del Paiper Festival “I Figli delle stelle” giovedì 15 agosto con “Ferragosto Pop Party”, la festa più di tendenza dell’estate umbra con un ospite internazionale: sul palco di piazza del Comune sbarcherà Ronnie Jones, cantante, presentatore e deejay americano, considerato uno degli artisti più creativi degli anni settanta. Ha collaborato con tantissimi talenti tra cui Rod Stewart, Mick Jagger, Ray Charles. Si devono a lui le canzoni “disco inferno” e “Rock your baby”, il brano che lo consacrò al successo in Europa. È considerato uno dei padri della disco music e parteciperà al Paiper come ospite. Gli sarà assegnato un particolare premio alla carriera.

Sul palco saliranno anche i deejay ed i personaggi della Paiper Family come Carlino Mix, Faust-t, Carlo Marini, Robert-T, Mr. Colin, Pedro.

Dopo il grande successo delle prime tre serate, con tutto il centro storico di Montefalco invaso da circa 20mila persone, c’è grande attesa per la grande festa di chiusura nello splendido scenario di piazza del Comune. Il Pop Party, ad ingresso gratuito, è diventato un classico appuntamento del ferragosto umbro per rivivere insieme la magia di quegli anni spensierati sotto la direzione artistica di Carlo Delicati. Tutti potranno indossare un accessorio o un capo di abbigliamento di quegli anni e festeggiare insieme la notte più divertente dell’estate.