JazzUp torna dal 16 agosto ad animare l’Estate viterbese

NewTuscia – VITERBO – L’appuntamento con JazzUp Festival torna dal 16 agosto per tutto il week end con tre splendidi concerti a Piazza dell’Unità d’Italia. La cavea a pochi metri da piazza del Sacrario si è rivelata location perfetta per il Festival di musica jazz, ormai storico nella programmazione culturale della città di Viterbo.

“Siamo davvero onorati della risposta del pubblico e felici di essere riusciti a coinvolgere non solo i viterbesi e i turisti, ma anche persone da tutta la provincia” ha dichiarato il direttore artistico Giancarlo Necciari. “Stiamo lavorando in tutto il territorio della Tuscia con la nostra offerta culturale per ri-portare le persone nelle piazze, perché c’è bisogno, al giorno d’oggi, di ri-incontrarci, di vivere la collettività e di condividere la cultura.” hanno commentato Vaniel Maestosi e Glauco Almonte.

Gli Appuntamenti del Week-end di JazzUp Festival:

Si parte Venerdì 16 Agosto alle ore 21.30 con Chiara Viola Quartet che presenterà il suo ultimo lavoro Until Now, Il disco rivela armonie e arrangiamenti moderni, melodie sofisticate che richiamano sia il jazz che il pop. Gianluca Massetti al pianoforte, Francesco Pierotti al contrabbasso e Valerio Vantaggio alla batteria, sono gli artefici di un eccellente risultato complessivo.

Sabato 17 Agosto alle ore 21.30 torna sul palco di JazzUp Festival Felice Tazzini questa volta con il suo Trio e uno special guest: Paolo Recchia. Il trio di Felice Tazzini è una stabile formazione che vede al contrabbasso Francesco Pierotti e alla batteria Francesco De Rubeis. Ospite d’eccezione il sassofonista Paolo Recchia che, con la sua enorme esperienza ma anche con il suo linguaggio che proviene da esperienze diverse, permette una compenetrazione di idee e gusti musicali che conferiscono al quartetto una nuova luce artistica.

In chiusura del week end di JazzUp Festival Domenica 18 Agosto alle ore 21.30 Daniele Cordisco/Francesco Lento Quartet. La strepitosa chitarra di Daniele Cordisco e la meravigliosa tromba di Francesco Lento si incontrano sul palco di Piazza dell’Unità d’Italia per dare vita ad un dialogo straordinario fatto di note e ritmi, giocato sui canovacci musicali degli standard jazz più famosi.

Gli appuntamenti di JazzUp Festival riprenderanno venerdì 23 agosto con il concerto della star del jazz Rosario Giuliani con Dialogue Trio e sabato 24 Agosto con l’attesissima chiusura affidata al grandissimo Fabio Concato feat Paolo Di Sabatino Trio.

Scarica il programma completo su www.jazzupchannel.it